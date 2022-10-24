Yolcu otobüsüyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde motosiklet ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D-130 İzmit istikameti Şehitler Mahallesi iskele yolu ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan 41 ALB 269 plakalı motosiklet sürücüsü Ali Şengür ile A.Ç. yönetimindeki 41 BU 902 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ali Şengür’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(FK-BCT-