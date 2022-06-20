banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Bu hastane diğerlerinden farklı
Bu hastane diğerlerinden farklı
Tarım-GFE yıllık yüzde 117,31 arttı
Tarım-GFE yıllık yüzde 117,31 arttı
Kahramanmaraş’ta buğday hasadı başladı
Kahramanmaraş’ta buğday hasadı başladı

Yolcu otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı: 17 yaralı

Malatya’da yolcu otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı. Feci kazada toplam 17 kişi yaralandı.

Asayiş 20.06.2022, 11:56
Yolcu otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı: 17 yaralı

Malatya’da yolcu otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı. Feci kazada toplam 17 kişi yaralandı.

Kaza, 05.30 sularında Malatya- Elazığ karayolu Merdivenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M. İ. (64) idaresindeki 62 AR 666 plakalı yolcu otobüsü aynı yöne ilerleyen M. Ö. (56) yönetimindeki 44 ACE 348 plakalı Sürat Kargo firmasına ait kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, yan yatan kamyondaki kargo paketleri yola saçılırken, her iki araçta bulunan toplam 17 kişi yaralandı. Yaralılardan H.E., H.A., Z.A.S., H.S.Ö, N.D., A.G., P.B. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, E.P., G.E., F.A.Ç., E.T., H.S., N.B., H.Y., M.B., E.G., M.Ö. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu