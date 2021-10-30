Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 110 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan analiz çalışmasında, H.K. ve İ.G.’nin doğu illerinden kente yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Şahısların bulunduğu otobüsü Malatya yol uygulama noktasında durduran ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada, poşet içerisine zulalanmış 110 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheliler H.K. ve İ.G. ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.