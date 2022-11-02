Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Bolu’da narkotik ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda 103 gram metamfetaminle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsündeki kişilerde, uyuşturucu madde bulundurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen yolcu otobüsünü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Yolcular ve eşyalarında yapılan aramalarda E.K. ve A.Y.’ya ait 103 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve A.Y. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.