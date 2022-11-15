Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A. ve M.B.’nin İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi yolcu otobüsü ile Kayseri’ye getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ankara yol uygulamasında yolcu otobüsünü durduran ekipler, narkotik köpeği Athena ile arama yaptı. Yapılan aramada bir kabın içerisine zulalanmış 547 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A. ve M.B. emniyete götürüldü.