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Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bolu’da polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş 30.06.2022, 12:06
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bolu’da polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Otobüs ve yolcular üzerinde arama yapan ekipler, yolculardan K.K.’nin (36) eşyaları ve üzerinde 88 gram metamfetamin, 19 gram bonzai ve 12 gram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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