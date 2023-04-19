Son Dakika
Yolcu otobüsündeki 15 kilo uyuşturucuyu "Asır" buldu
BOLU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, ANADOLU OTOYOLU’NUN DÖRTDİVAN İLÇESİ GEÇİŞİNDE DURDUKLARI YOLCU OTOBÜSÜNDE NARKOTİK KÖPEĞİ ‘ASIR’ İLE YAPTIĞI ARAMADA METAL BORU İÇERİSİNDE GİZLENMİŞ HALDE 15 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRDİ.
Asayiş 19.04.2023, 17:05
Bolu’da durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Asır" ile yapılan aramada, metal boru içerisinde gizlenmiş halde 15 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine Anadolu Otoyolu’nun Dörtdivan ilçesi geçişinde yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, Dörtdivan geçişinde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Asır" ile arama yapıldı. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine metal boru içerisinde gizlenmiş halde 15 kilogram uyuşturucu bulundu. Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.