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Yolcu otobüsünde yastık arasında silah bulundu

Malatya’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 2 adet silah ele geçirildi.

Asayiş 30.05.2022, 10:28
Yolcu otobüsünde yastık arasında silah bulundu

Malatya’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 2 adet silah ele geçirildi.

Elazığ-Malatya karayolu yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapan polis ekipleri bir yolcuya ait yastık içerisinde 2 adet tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak yolcu gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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