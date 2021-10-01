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Yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nce yolcu otobüsünde yapılan çalışmalarda, bir yolcunun eşyaları arasında 511 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Asayiş 01.10.2021, 11:18
Yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nce yolcu otobüsünde yapılan çalışmalarda, bir yolcunun eşyaları arasında 511 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğünce M.G.’nin kente yolcu otobüsü ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı. Otobüste yapılan aramada M.G.’nin bulunduğu koltuk üst eşya kısmında poşet içerisinde 511 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.G., ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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