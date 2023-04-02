Yolcu otobüsünde piyasa değeri 800 bin TL’lik elektronik sigara ele geçirildi

Trabzon’da jandarma ekiplerince yolcu otobüsündeki 4 valiz içerisinde piyasa değeri 800 bin TL olan bin 961 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele timlerinin yaptığı saha ve istihbari çalışmalar sonucu şehre yolcu otobüsü ile yüklü miktarda elektronik sigara getirileceği tespit edildi. Of İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Rize-Trabzon karayolu üzerinde yapılan yol kontrolü ve arama noktasında durdurulan otobüste arama yapıldı. Jandarma tütün ve çay tespit köpeği Payda’nın da katıldığı aramada yolcu otobüsünün bagaj bölümünde 4 adet valiz içerisinde piyasa değeri 800 bin TL olan bin 961 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ülkeye girişi ve satışı yasak olan elektronik sigaraları şehre getirmeye çalıştıkları tespit edilen S.K. (41) ve S.Y. (37) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli ve idari işlemlerin sürdüğü öğrenildi.