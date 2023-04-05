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Yolcu otobüsünde 27 kaçak telefon ve 769 aksesuar ele geçirildi
BOLU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN YOLCU OTOBÜSÜNE YAPILAN OPERASYONDA 27 ADET KAÇAK AKILLI CEP TELEFONU VE 769 PARÇA CEP TELEFONU AKSESUARI ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 05.04.2023, 19:11
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yolcu otobüsüne yapılan operasyonda 27 adet kaçak akıllı cep telefonu ve 769 parça cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramalar neticesinde bir yolcunun çantasında 27 kaçak cep telefonu ile 769 parça aksesuar ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak yolcu hakkında yasal işlem başlatıldı.