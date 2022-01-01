Yolcu otobüsünde 20 gram eroin maddesi ele geçirildi

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde ihbar üzerine bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 20 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından P.A isimli şahsın yolcu otobüsü ile Korkuteli ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Jandarma ekipleri tarafından şüphelinin seyahat ettiği yolcu otobüsünde yapılan aramada, 20 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandı.