Yolcu otobüsünde 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bolu’da durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Asır" ile yapıla aramada metal boru içerisinde gizlenmiş halde 15 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine Anadolu Otoyolu’nun Dörtdivan ilçesi geçişinde yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, Dörtdivan geçişinde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği Asır ile arama yapıldı. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine metal boru içerisinde gizlenmiş halde 15 kilogram uyuşturucu bulundu. Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.