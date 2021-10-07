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Yolcu otobüsünde 130 bin TL sahte parayla yakalandı

İzmir-İstanbul yolu üzerinde polisler tarafından yolcu otobüslerine yönelik yapılan uygulamada bir şahsın çantasında 100’lük ve 50’lik banknotlar halinde 130 bin TL sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 07.10.2021, 19:34
Yolcu otobüsünde 130 bin TL sahte parayla yakalandı

İzmir-İstanbul yolu üzerinde polisler tarafından yolcu otobüslerine yönelik yapılan uygulamada bir şahsın çantasında 100’lük ve 50’lik banknotlar halinde 130 bin TL sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir-İstanbul Yolu üzeri Manisa girişinde yolcu otobüslerine yönelik uygulama yapan polislerce D.A. isimli şahsın çantasında 100 ve 50 liralık sahte paralardan oluşan toplam 130 bin TL sahte para ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan D.A. ifadesinin ardından parada sahtecilik suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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