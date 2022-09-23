Yolcu otobüsü yangınında yolcular şoförü suçladı

Artvin’de yanan yolcu otobüsünde bulunan yolcular yangının şoförün arızalı otobüsle yolculuk etme ısrarı nedeniyle çıktığını iddia etti.

Alınan bilgiye göre, Artvin’den İstanbul istikametine gitmek üzere hareket eden Kamil Koç’a ait yolcu otobüsü Hopa ilçesine geldiği sırada henüz sebebi bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevlerin kısa sürede büyümesi sonrası yolcular tahliye edildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular yangının şoförün arızalı otobüsle yolculuk etme ısrarı nedeniyle çıktığını iddia etti. Yolcular çektikleri görüntülerde "Artvin’den bindiğimiz aracımız tamamen yanmaktadır. Tamamen şoför hatasıdır. Şoförümüz aracını kontrol etti, muavinle birbirlerine bir şeyler söylediler. Daha sonra sahile indiklerinde tamir ettireceğini söylediler. Ama sonrasında yanmaya başladı. Arkada kapı açılmadı sadece ön kapı açılarak indik. Allah’a çok şükür kimseye bir şey olmadı bunca insan içinde yazıklar olsun şoförümüze” ifadelerini kullandı.

Öte yandan otobüs yangını ile ilgili inceleme başlatıldı.