Yolcu otobüsü kamyonete çarptı: 3 yaralı

Erzurum’un Köprüköy ilçesi Horasan karayolunda yolcu otobüsünün kamyonete yandan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzurum - Horasan yolu Hınıs yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şirkete ait sürücüsü belirlenemeyen 34 JC 2533 plakalı kamyonet aniden anayola çıkmasıyla Erzurum istikametinden gelen yolcu otobüsü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsünün camı ve aracın ön kısmı kırılırken kamyonette büyük hasar meydana geldi.

Kazada kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan yolcular yaralanırken, otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşadı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırırken, kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.