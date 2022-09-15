Yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan muavinin 6 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Kaza, 9 Eylül’de Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Hamzaoğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Koç firmasına ait 48 DG 966 plakalı yolcu otobüsü ile aynı istikamette seyir halinde olan Zeki Kayar (70) idaresindeki traktör çarpıştı. Feci kazada traktör sürücüsü Zeki Kayar olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 10 yolcu yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan otobüs muavini Mehmet Palta, 6 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.