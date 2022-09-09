Yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde otobüs ile silaj yüklü traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada ölü ve yaralıların isimleri belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü ilçesine bağlı Hamzaoğlu köyü mevkiinde Sinop’tan yolcu aldıktan sonra İzmir’e gitmek üzere yola çıkan Kamil Koç firmasına ait, Sadık Güner idaresindeki 48 DG 966 plakalı yolcu otobüsü ile aynı istikamette seyir halinde olan Ahmet Kayar idaresindeki 37 ED 523 plakalı silaj yüklü traktör çarpıştı. Kazada traktörde yolcu olarak bulunan Zeki Kayar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ayrıca traktör sürücüsü Ahmet Kayar ile otobüste yolcu olarak bulunan Hasibe Altıntaş, Fatma Günaydın, Mehmet Palta, Zekiye Salla, Yaşar Güneş, Ercan Kömürcü, Ercuman Kutur, Salih Cengiz Doğan, Fatma Sarısoy, Gamze Eren ve Şefika Eren yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve emniyet güçleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taşköprü Devlet Hastanesi ve Boyabat Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.