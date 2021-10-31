Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde şehir içi yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Aşıroğlu Caddesi ile Mithat Paşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşıroğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emrah K. idaresindeki 41 BR 312 plakalı yolcu otobüsü ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JF 6432 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otobüs şoförü Emrah K., otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan Fatma G. (42) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Fatma G.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(HFV-