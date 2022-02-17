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Yolcu otobüsü ile öğrenci servis çarpıştı: 16 yaralı
Hatay’da yolcu otobüsü ile öğrenci servisi çarpışması sonucu 16 öğrenci yaralandı
Asayiş 17.02.2022, 10:42
Hatay’da yolcu otobüsü ile öğrenci servisi çarpışması sonucu 16 öğrenci yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Antakya Çevre yolu Ekinci kavşağında meydana gelen kazada, şehirlerarası otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazanın şiddetiyle öğrenci servisi devrildi. Kazada 16 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.