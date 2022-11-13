Yolcu otobüsü hafriyat kamyonuyla çarpıştı; 2’si ağır 12 yaralı

Denizli’nin Honaz ilçesinde seyir halinde olan yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kayseri-İzmir seferini yapan Celal K. (35) kullandığı 43 KB 716 plakalı Öz Elbistan firmasına ait yolcu otobüsü ile Ferdi B. yönetimindeki 34 EVC 757 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle içerisinde 39 yolcu olduğu belirtilen otobüs, zikzaklar çizerek şarampolde yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü Celal K. ile yolcu otobüsünde bulunan 12 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekibi, otobüs içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlatırken, jandarma ekibi ise başka kazaların oluşmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla en yakın hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası maddi hasarın oluştuğu araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, trafik ise ulaşıma tekrar açıldı.

Öte yandan hastanede tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin ağır 10 kişinin durumu ise iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.