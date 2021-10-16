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Yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı

Samsun’da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı otobüs kazasının meydana geldiği yer havadan görüntülendi. Kazanın üçer şeritli duble yolda yaşanması dikkat çekti.

Asayiş 16.10.2021, 10:51
Yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı

Samsun’da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı otobüs kazasının meydana geldiği yer havadan görüntülendi. Kazanın üçer şeritli duble yolda yaşanması dikkat çekti.

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekke mevkisinde saat 06.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Trabzon’a giden Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı VİB Turizm’e ait Mercedes Benz Travego marka yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye uçtu. Kazada hurdaya dönen otobüste bulunan 2 kadın yolcu hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Kazada yaralananların isimleri belli oldu.

İsimler şöyle: Sürücü Osman Özsoy, yolcular Beyzanur Karadeniz, Süveyla Çakır, Nilgün Aydemir, Sedat Yamaç, Tuğba Tur, Yakup Çakır, Ayşegül Alemdar, Bayram Çevik, Köksal Vural, Hüseyin Özdemir, Resul Demir, Fatih Efiloğlu ve Mustafa Kerbetoğlu.

Hayatını kaybeden yolcuların ise kimlik tespitine çalışılıyor.

Havadan görüntülendi

Kaza yeri drone ile havadan görüntülendi. Kazanın üçer şeritli duble yolda meydana gelmesi dikkat çekti. Kaza saatinde bölgede sisin etkili olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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