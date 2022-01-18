Yolcu otobüsü buzlanan yolda kaydı, o anlar kameraya yansıdı

Sivas’ta bir yolcu otobüsü buzlanan yolda kayarak duvara çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas’ta Mevlana Mahallesi Rahmi Günay Caddesi’nde meydana geldi. Kar yağışı ve buzlanmanın etkisi ile rampayı çıkmakta güçlük çeken bir otobüs kaymaya başladı. Kayan otobüs bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kaza anı kar manzarası çekmek isteyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.