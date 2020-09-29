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Yolcu minibüsünde maskesini düzgün takmayan yolcunun pes dedirten görüntüleri

ANTALYA’DA ŞEHİRİÇİ YOLCU MİNİBÜSÜNDE MASKESİNİ DÜZGÜN TAKMAYAN BİR YOLCU, BUNUNLA DA KALMAYIP HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE ALKOL ALDI. CEP TELEFONUYLA AÇTIĞI BİR VİDEOYU ALKOL ALARAK İZLEMEYE DEVAM EDEN YOLCUNUN GÖRÜNTÜLERİ, SOSYAL MEDYADA TEPKİYE NEDEN OLDU.

Asayiş 29.09.2020, 14:36
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Yolcu minibüsünde maskesini düzgün takmayan yolcunun pes dedirten görüntüleri

Antalya’da şehiriçi yolcu minibüsünde maskesini düzgün takmayan bir yolcu, bununla da kalmayıp herkesin gözü önünde alkol aldı. Cep telefonuyla açtığı bir videoyu alkol alarak izlemeye devam eden yolcunun görüntüleri, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntü, Antalya - Serik yolcu minibüsünde çekildi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir yolcu, maskesini düzgün takmadığı için diğer yolcular tarafından uyarılan yolcu maskesini taktı ancak bir süre sonra tekrar indirdi. Yolcu, bununla da kalmayıp yanında getirdiği alkolü içmeye başladı. Cep telefonundan açtığı bir videoyu izlerken alkol almayı sürdüren kişinin rahat tavırları da pes dedirtti.

Diğer yolcuların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, sosyal medyadan tepki çekti.

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