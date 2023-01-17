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Yolcu minibüsü refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yolcu minibüsünün refüjde bulunan ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Asayiş 17.01.2023, 00:17
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yolcu minibüsünün refüjde bulunan ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi Sadri Artuç Caddesi Lise Kavşağı mevkisinde H.G. yönetimindeki 78 M 6051 plakalı minibüs Kıranköy istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaçlara çarptı.
Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan B.K.’nin panik atak geçirdiği, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.