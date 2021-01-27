Yolcu minibüsü otomobile çarptı: 5 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde yolcu minibüsünün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Danişment Gazi Bulvarında İsmail A. idaresindeki Ford marka minibüs, aynı yönde seyreden Muammer K. idaresindeki Renault marka otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüste bulunan yolculardan 5’i yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Niksar Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.