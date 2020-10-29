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Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 8 yaralı
MERSİN’İN ÇAMLIYAYLA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 8 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 29.10.2020, 23:04
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Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus Çamlıyayla karayolu Kızılalan mevkiinde, Tarsus’tan Çamlıyayla yönüne giden İbrahim Y. idaresindeki plakasız römorklu traktöre, 33 C 4029 plakalı Ahmet A. idaresindeki yolcu minibüsü çarptı. Savrulan minibüs ve traktörde can pazarı yaşanırken, olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü ile yolcu minibüsünde bulunan 1’i ağır 8 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan yolcular ile traktör sürücüsü Tarsus’taki Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Jandarma olay yerinde başka kazaya sebebiyet vermemek için yoğun çaba harcarken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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