Yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Edirne’de yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Edirne’nin Keşan ilçesinden Edirne merkez ilçeye seyir halinde olan Gürel Karagöz yönetimindeki 22 NL 360 plakalı yolcu minibüsü ile Ferit Kenar yönetimindeki 22 RM 814 plakalı kamyonet, Kozköy yakınlarında çarpıştı. Kazada çoğunluğu yolculardan oluşan 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.