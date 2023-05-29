Yolcu indiren halk otobüsüne ters şeritten gelen otomobil çarptı : 1 yaralı

Bursa’da yolcu indirmek için durağa yanaşan halk otobüsüne ters şeritten gelen otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güzergahı üzerinde yolcu indirmek isteyen otobüs şoförü durağa yanaştı. Bu esnada sürücüsünün kontöründen çıkan 16 AOR 517 plakalı otomobil ters şeritte duran halk otobüsüne çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü yaralanırken, hem otobüsteki hem de çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yaralı sürücü kendisi için gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, trafikte ise aksamalar yaşandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.