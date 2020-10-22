Yola düşen saman balyaları faciaya neden oluyordu
YOLA DÜŞEN SAMAN BALYALARI FACİAYA NEDEN OLUYORDU
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde seyir halindeki otomobil, başka bir araçtan yola düşen saman balyalarına çarptı. kazada yaralanan olmazken otomobilde ise hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesi arasındaki karayolunun taş ocağı mevkisinde yaşandı. Viranşehir istikametinden Ceylanpınar istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ACF 631 plakalı Hyundai marka otomobil, başka bir araçtan yola düşen saman balyalarına çarptı. Ön kısmında hasar oluşan otomobilindekiler şans eseri yara almadı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, kaza yapan otomobil ile yola düşen saman balyalarını kaldırdıktan sonra trafik akışı yeniden normale döndü.
Saman balyalarının düştüğü aracı bulma çalışmaları sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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