Yola dökülen yağ kazalara neden oldu: 5 yaralı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yola dökülen yağ nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 2 otomobil ve bir motosiklet ayrı ayrı kaza yaptı. Kısa zaman aralığında peş peşe meydana gelen kazalarda yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken diğer otomobilde bulunan 1 kişi ağır yaralandı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı Bölgesi’ndeki Küçük Sümbüller yoluna dökülen yağ kısa aralıklarla 3 farklı kazaya neden oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil yaklaşık 30 metrelik uçuruma, bir otomobil şarampole devrilirken bir motosiklet sürücüsü de yolda kayarak kaza yaptı. Kazaların 112 Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uçurumdan 4 yaralı çıkarıldı

Sümbüller istikametinden Manisa istikametine seyir halinde olan Ömer Bars idaresindeki 10 SN 023 plakalı otomobil yoldaki yağ nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan yaklaşık 30 metrelik uçuruma düştü. Araçta bulunan sürücü Ömer Bars, yolcular Fatma Bars, Naciye Solcan ve Davut Solcan yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halatlar yardımıyla uçuruma inerek yaralıları tek tek sedyeyle yukarı taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yoldaki yağ nedeniyle aracının kaydığını söyleyen sürücü Ömer Bars, "Ben aşağıdan geliyordu. Araç kayınca uçuruma yuvarlandık" dedi.

Bir diğer kazada bir kişi ağır yaralandı

Aynı yerde meydana gelen diğer kazada ise Emin Dağdeviren idaresindeki 35 HBK 46 plakalı otomobil de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solunda bulunan şarampole düştü. Kazada sürücü yara almazken araçtaki eşi Şehriye Dağdeviren ise ağır yaralanarak 112 ekipleri tarafından şehirdeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayı gördüğünde frene bastığını ve aracın kaydığını söyleyen sürücü Emin Dağdeviren, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Motosiklet sürücüsü yara almadan kurtuldu

Aynı yerde meydana gelen diğer kazada ise motosiklet sürücüsü kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Kazayı motosiklet sürücüsü yara almadan atlattı.

Jandarma tarafından kazayla ilgili çalışma başlatılırken yaralı biri ağır toplam 5 kişi Manisa’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.