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Yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 2 yaralı
MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. KAZAYA YOLA DÖKÜLEN MAZOTUN NEDEN OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ.
Asayiş 06.08.2020, 09:03
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Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Erdemli Ayrancı Karayolu üzerinde, Karaman Mersin istikametinde Devrent Kösereli yol ayrımı yakınlarında meydana geldi.
Enver U. yönetimindeki 33 V 346 plakalı kamyonet, iddiaya göre keskin virajda yola dökülen mazot sebebiyle kontrolden çıktı. Kamyonet önce yamaca çarptı, ardından da şarampole devrildi. Kazada araç içindeki sürücü Enver U. ile yanında yolculuk eden Fatma U. yoldan geçen vatandaşların yardımıyla aracın içinden çıkarıldı.
2 yaralı da kaza yerine çağrılan 112 ekibinin müdahalesinin ardından tedavileri yapılmak üzere ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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