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Yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı. Hurdaya dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Asayiş 18.07.2021, 18:43
Yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 2 yaralı
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı. Hurdaya dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kdz. Ereğli - Alaplı yolu üzeri tersaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt tankerinden dökülen mazot yola yayıldı. Ereğli istikametine seyir halinde olan Kemal Ö. idaresindeki 34 GK 4783 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak kaza yaptı. Aydınlatma direğine çarparak duran otomobilde bulunan Edanur Ö.(21) ve Aynur Ö.(53) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet hastanesine kaldırdı.

Kaza sonrası yol trafiğe kapatıldı. Yola yayılan mazotun temizlenmesi için belediye ekiplerine haber verildi. Ereğli istikametine kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat trafikte bekleyen sürücüler zor anlar yaşarken, trafik ekiplerinin müdahalesi sonrası Alaplı istikameti yolu tek şeride düşürülerek ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza bölgesine gelen ekipler yolda temizlik çalışması yaptı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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