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Yola çıkan domuz, kazaya sebep oldu: 2 yaralı
Ordu’nun Fatsa ilçesinde karayoluna çıkan domuz, trafik kazasına neden oldu. İki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.
Asayiş 11.12.2020, 22:44
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde karayoluna çıkan domuz, trafik kazasına neden oldu. İki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.
Kaza, Kumru-Fatsa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa’dan Kumru istikametine Ayhan K. idaresindeki 52 BS 271 plakalı otomobil, yola çıkan domuza çarptı. Savrulan otomobil ardından ise, karşı yönden gelen Cengiz D. idaresindeki 52 FG 509 plakalı otomobile çarparak durdu.Her iki sürücünün de yaralandığı kazada, otomobillerde hasar oluşurken, jandarma ekipleri konuyla alakalı soruşturma başlattı.
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