Yola aniden fırlayan köpek trafik kazasına sebep oldu

Bilecik’te yola aniden fırlayan köpeğe çarpmamak için aniden frene basan sürünün kullandığı araca arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Çakırpınar Köyü karayolu üzerinde meydana geldi. Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar Köyü’nden kent merkezine seyir halindeki 11 BB 864 plakalı otomobil sürücünün E. Y.’nin önüne aniden bir köpek çıktı. Köpeği çarpmamak için frene basan sürücünün kullandığı otomobile arkasında seyir halinde bulunan M.S. yönetimindeki 81 AAC 577 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü M.S. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.