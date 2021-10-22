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Yol vermemekte inatlaşan tırların şerit kavgasına ceza

Ankara’da birbirlerine yol vermemek için inatlaşan ve kazaya neden olan iki tır sürücüsüne 3 bin 398 lira idari para cezası kesildi.

Asayiş 22.10.2021, 11:26
Yol vermemekte inatlaşan tırların şerit kavgasına ceza

Ankara’da birbirlerine yol vermemek için inatlaşan ve kazaya neden olan iki tır sürücüsüne 3 bin 398 lira idari para cezası kesildi.

Olay, 18 Ekim’de İstanbul-Ankara yolu Kahramankazan mevkiinde meydana gelmişti. İstanbul istikametine ilerleyen iki tır sürücüsü, birbirlerine yol verme konusunda inatlaşarak, yolun iki şeridini kapatıp yan yana ilerlemişti. Kapalı dorseli tırın sürücüsünün direksiyonu diğer tırın önüne kırmasıyla inatlaşma kazayla son bulmuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen söz konusu tır sürücülerine 3 bin 398 lira idari para cezası uyguladı. Sürücü belgelerine el konulan şahıslar hakkında adli işlem başlatılarak, çekici ve çekiciye bağlı yarı römork trafikten men edilip otoparka çekildi.

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