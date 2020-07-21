Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
ANTALYA’DA YOL VERME TARTIŞMASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ GENÇ BOKSÖR, 5 KİŞİYLE GİRDİĞİ KAVGADA YARALANDI. ÜSTÜ BAŞI YIRTILAN VE KAFASINA ALDIĞI DARBELER NEDENİYLE AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN BOKSÖR, HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.
Antalya’da yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsü genç boksör, 5 kişiyle girdiği kavgada yaralandı. Üstü başı yırtılan ve kafasına aldığı darbeler nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken boksör, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, dün 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Emre Y. (26), ana caddeye çıkacağı sırada yanına gelen otomobildeki iki kişiyle sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişiyle Y. arasında kavga başladı. İddiaya göre kavgaya otomobildeki kişileri tanıyan 3 kişi daha dahil oldu. Yaşanan arbede sonucu Emre Y. yaralandı, 5 kişi ise olay yerinden uzaklaştı. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Üstü başı yırtılan ve boksör olduğunu belirten Emre Y., polise verdiği beyanda yol verme tartışması sebebiyle kimliği belirsiz 5 kişi tarafından darp edildiğini söyledi. Üstü başı yırtılan ve kafasına aldığı darbeler nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken Emre Y., tedavi edilmek üzere bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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