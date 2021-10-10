Yol verme tartışması sopalı kavgaya döndü

Ankara’da iki grup arasında yol verme meselesinden dolayı kavga çıktı. Sopaların havada uçuştuğu o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay, Keçiören ilçesine bağlı Bağlum semtinde meydana geldi. İddialara göre; cadde üzerindeki bir binanın dış cephesini onaran işçiler, malzemelerini yüklemek için kamyonet getirdi. O esnada kapanan yoldan geçemeyen başka bir aracın sürücüsü ise işçilerle tartışamaya başladı. Araç içerisindeki diğer kişilerin de olaya karışmasıyla kısa sürede alevlenen tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Birbirlerine sopalarla acımasızca vuran iki grubun kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

“Bir araç geldi ve yol verme meselesi yüzünde tartışma çıktı”

Kavgaya tanık olan çevre sakinlerinden İlker Doğan, kavganın bir anda alevlendiğini belirterek, “Arkadaşlar binanın dış cephesini yapıyordu. Cepheyi yaparken buraya kamyonet getirdiler, iskeleyi yükleyeceklerdi ve mecburen yolun ortasında duracaklardı. O sırada buraya bir araç geldi ve yol verme meselesi yüzünde tartışma çıktı. Ondan sonra da kavgaydı, dövüştü ortalık karıştı. Ardında da tartışmalar devam etti. Sopalarla kavga oldu, birbirlerine girdiler. Keşke olmasıydı. Sonrasında polis ve sağlık ekipleri de geldi. Müdahale ettiler. İki grupta da 3 - 4 kişi vardı” şeklinde konuştu.