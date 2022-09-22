Yol verme tartışması kavgaya dönüştü: 3 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde "yol vermeme" kavgası sonucu çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası-Söke istikameti Süleyman Demirel Bulvarı’nda saat 16.00 sularında seyir halindeki iki araç sürücüsü arasında "yol verme" kavgası yaşandı. Anayolda süratle geçen diğer otomobillere aldırış etmeyen sürücüler araçlarından inerek birbirlerine saldıranları vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri ile ambulans sevk edildi.

Tekrar kavgaya tutuşan şahıslara polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti

Olay yerine gelen polislere aldırış etmeyen taraflar durmak bilmedi. Tekrardan kavgaya tutuşan şahıslara polis ekipleri biber gazı kullanarak müdahale etti. Taraflar ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, olaya karışan 8 kişi birbirlerinden şikayetçi oldu.