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Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar konuştu
Bursa’da kısıtlama saatlerinde iki araç sürücüsü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Yumruklu tekmeli kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Asayiş 29.12.2020, 09:27
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Bursa’da kısıtlama saatlerinde iki araç sürücüsü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Yumruklu tekmeli kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Olay, Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında iki araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Münakaşa kısa sürede kavgaya dönüştü. İki kişinin birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavga bir mahalleli tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kavga anında bölgeden geçen bir vatandaşın aracını durdurarak kavgayı ayırmaya çalışması dikkati çekti. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.
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