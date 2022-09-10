Arnavutköy’de trafikteki yol verme kavgasına aileler karışınca ortalık savaş alanına döndü. Polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekerken, 1 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki araç sürücüsünün yol verme yüzünden başlattığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların ailesi ve yakınları da karışınca ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kavga ayrılırken, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.