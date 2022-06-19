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Yol verme kavgası yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, iddialara göre, yol verme kavgası yüzünden çıkan tartışma sonucu bıçaklanan şahıs, hayatını kaybetti.

Asayiş 19.06.2022, 13:28
Yol verme kavgası yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, iddialara göre, yol verme kavgası yüzünden çıkan tartışma sonucu bıçaklanan şahıs, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tosya’da İbniselim Mahallesinde bulunan Canlı Hayvan Pazarında iddialara göre yol verme yüzünden iki gurup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu üzerine henüz kimlikleri tespit edilemeyen şahıslar tarafından Yunus Emre Demirci, bıçaklandı. Çevrede vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan muayenesinde Yunus Emre Demirci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemleri alarak polis ekipleri, incelemelerde bulundu.

Demirci’nin cenazesi, Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olaya karışan şahıslarla ilgili emniyet güçlerinin çalışması ise devam ediyor.

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