Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı.

Olay, Hendek ilçesi Puna Ortaköy Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. (58) ve T.A. (49) arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü, bu esnada T.A. isimli şahıs M.G.’yi tüfek ile bacağından vurarak yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.