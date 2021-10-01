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Yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi
Afyonkarahisar polisinin yaptığı yol uygulamasında yabancı uyruklu bir şahsın üzerinden 706,47 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Asayiş 01.10.2021, 10:49
Afyonkarahisar polisinin yaptığı yol uygulamasında yabancı uyruklu bir şahsın üzerinden 706,47 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında; 706,47 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Maryam Khorramhesarlo isimli yabancı uyruklu şahsa uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.