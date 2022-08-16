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Yol tartışmasında kaza yapan şoför, araç sürücüsüne saldırdı

İstanbul Zeytinburnu’nda trafikte tehlikeli hareketler yapan kamyonet sürücüsü, hafif ticari araç sürücüsü tarafından uyarılınca deliye döndü. Sinirlenen kamyonet şoförü kaza yapınca kendini uyaran sürücünün önüne kırarak saldırdı.

Asayiş 16.08.2022, 16:57
Yol tartışmasında kaza yapan şoför, araç sürücüsüne saldırdı

İstanbul Zeytinburnu’nda trafikte tehlikeli hareketler yapan kamyonet sürücüsü, hafif ticari araç sürücüsü tarafından uyarılınca deliye döndü. Sinirlenen kamyonet şoförü kaza yapınca kendini uyaran sürücünün önüne kırarak saldırdı.

Olay, sabah 08.45 sıralarında Zeytinburnu Eski Ambarlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü, seyir halinde tehlikeli hareketler yapan kamyonet şoförünü uyardı. Bunun üzerine sinirlenen kamyonet şoförü, kendisini uyaran sürücüyü durdurmak için takip etmeye başladı. Kovalamaca sonunda kamyon şoförü, aracın önünde kırıp durdurmak isterken, bariyerlere çarptı. Uyarı üzerine deliye dönen şoför, aracın yanına gelerek camları yumrukladı.

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