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Yol tartışmasında kan aktı: 1 yaralı
BURSA'NIN KESTEL İLÇESİNE BAĞLI BARAFAKİ MEVKİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA TRAFİKTE YAŞANAN TARTIŞMADA KAN AKTI. BİR KİŞİ SİLAHLA VURULARAK YARALANDI. OLAYI GERÇEKLEŞTİREN ŞAHISLAR İSE KAYIPLARA KARIŞTI.
Asayiş 03.09.2020, 14:14
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Bursa’nın Kestel ilçesinde trafikte yaşanan tartışmada kan aktı. Bir kişi silahla vurularak yaralandı.
Olay Barafakih civarında meydana geldi. Özel araçlarıyla Bursa’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Recep A, iddiaya göre, trafik meselesi yüzünden başka bir araçtaki şahıslarla tartıştı. Çıkan tartışmada şahıslar silahla Recep A’ya ateş etti. Açılan ateş sonucu ayağından yaralanan şahıs kanlar içerisinde yere yığıldı. Zanlılar ise kayıplara karıştı. Yaralı Rece A, arkadaşı tarafından özel araçla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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