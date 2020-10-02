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Yol tartışması sokağı ringe çevirdi

Beylikdüzü’nde yol tartışması yüzünden birbirine giren iki sürücü, caddeyi boks ringine çevirdi. Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırma çalışmaları sonuçsuz kalınca kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 02.10.2020, 12:05
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Olay, 27 Şubat saat 17:00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü yol verme nedeniyle tartıştı. Araçlarını durdurarak aşağı inen sürücüler, yol ortasında birbirine girdi. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu ayırmak için ikilinin yanına koşsalar da öfkeli sürücüleri kimse durduramadı. Tekme, yumruk ve tokatların havada uçuştuğu kavga yüzünden trafikte bir süre aksaklık meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri birbirinden şikayetçi olan sürücüleri sakinleştirip karakola götürdü.

Boks maçını aratmayan kavga güvenlik kamerasında

İki sürücünün boks maçını aratmayan kavgası ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda önce bir sürücünün aracından inip, diğer arabaya doğru koştuğu görülüyor. Daha sonra diğer sürücünün de aracından inip saldırması kameralara yansıyor. Kavga sırasında ikilinin tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı vatandaşların kavgayı ayıramadıkları görülüyor.

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