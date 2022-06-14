banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
Sabit faizli tahvile rekor talep
Sabit faizli tahvile rekor talep
Hac kafilesi dualarla uğurlandı
Hac kafilesi dualarla uğurlandı

Yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken şahıs yakalandı

Sultangazi’de yol ortasında trafiği durdurarak Tiktok isimli sosyal medya platformu için şınav çeken şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 14.06.2022, 13:58
Yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken şahıs yakalandı

Sultangazi’de yol ortasında trafiği durdurarak Tiktok isimli sosyal medya platformu için şınav çeken şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yabancı uyruklu bir şahıs, Sultangazi’nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiği durdurarak yol ortasında şınav çekmişti. Şahıs çektiği videoyu ise TikTok hesabından paylaşmıştı. Yabancı uyruklu A.R. (22) isimli şahıs polis ekipleri tarafından çalıştığı işyerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri biten A.R “Trafik Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması” suçundan hakkında adli işlem yapıldı. Şahsın sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
22°
açık