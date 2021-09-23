Yol ortasında otomobilinin içinde kurşunlanan adam hayatını kaybetti

ANKARA (İHA) – Ankara’da yolda park halindeyken otomobilinin içerisinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğrayan İlhami Topçu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde park halinde bulunan 06 CLV 71 plakalı otomobiline binen İlhami Topçu kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Boynundan ve koltuk altına isabet eden kurşunların ardından ağır şekilde yaralan Topçu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Topçu’nun cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Keçiören Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü esnada, Topçu’nun oğlu güvenlik şeridini aşarak olay yerine girdi. Polis ekiplerine “Babam öldü mü?” sorusunu soran Topçu’nun oğlu, acı haberi alınca gözyaşlarına hakim olamadı. Topçu’nun oğlunun telefonla acı haberi diğer yakınlarına haber vermesi üzerine olay yerine gelen yakınları ise zanlının eşkalinin belirlenmesi için polise yardımcı olmaya çalıştı.