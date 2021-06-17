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Yol ortasında oluşan 2,5 metre yarı çapındaki göçük korkuttu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki bir mahalle yolunda bilinmeyen nedenle 2,5 metre yarı çapında ve yaklaşık 2 metre derinliğinde göçük meydana geldi. Bu hafta içinde aynı bölgede farklı noktalarda da yaşanan göçükler ilçe sakinlerini tedirgin etmeye başladı.

Asayiş 17.06.2021, 12:19
Yol ortasında oluşan 2,5 metre yarı çapındaki göçük korkuttu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki bir mahalle yolunda bilinmeyen nedenle 2,5 metre yarı çapında ve yaklaşık 2 metre derinliğinde göçük meydana geldi. Bu hafta içinde aynı bölgede farklı noktalarda da yaşanan göçükler ilçe sakinlerini tedirgin etmeye başladı.

Olay, Bolvadin ilçesi Kırkgöz Mahallesi Arafat Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde yolu kullanmak isteyen vatandaşlar yolda göçük olduğun görünce durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis hemen yolu ulaşıma kapatarak güvenlik gerekçesi ile geçişlere izin vermedi. Yapılan ilk tespitlerde göçüğün 2,5 metre yarı çapında ve yaklaşık 2 metre derinliğinde olduğu belirlendi. Göçüğün olduğu yerde içme suyu şebeke borusunun da zarar gördüğü gözlendi.

Veli Durmuş isimli mahalle sakini, bu hafta içerisinde bölgede üst üste yaşanan göçüklerin kendilerini tedirgin ettiğini ifade ederek konuyla ilgili araştırma yapılmasını istedi.
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